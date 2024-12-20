Порадовал заранее: Пресняков удивил Подольскую новогодним подарком

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Пресняков подарил Подольской на Новый год автомобиль

Пресняков Подольской подарил машину

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитость призналась, что благодаря презенту от любимого испытала новые для себя ощущения.

Музыкант Владимир Пресняков подарил своей супруге — певице Наталье Подольской — автомобиль. Об этом рассказала исполнительница в интервью изданию Тeleprogramma.

По словам знаменитости, авто стало ее новогодним подарком. Марку машины Наталья не озвучила, зато поделилась впечатлениями.

«Машина „гибридная“, очень тихая, это такие новые для меня ощущения», — говорит Подольская.

Сама артистка призналась, что подарки выбирать не любит. По мнению певицы, презенты должны быть необычными — они должны не только радовать, но и удивлять. Для Натальи, как выяснилось, это та еще задачка.

Но, несмотря на такой нюанс, сам праздник певице по душе. Новый год звездная пара отметит в домашней обстановке. Подольская предпочитает следовать традициям. К примеру, елку артисты украсили игрушками разных лет, которые передавались из поколения в поколение.

А вот горячего на новогоднем столе не будет. Еще пару лет назад звездная пара отказалась от этой традиции.

«До него, как обычно, не доходят ни руки, ни желание. Мы все объедаемся. Поэтому горячее готовим первого числа», — поделилась Наталья.

Новогодние же каникулы звездная пара проведет дома, в Москве.

Ранее 5tv.ru писал о том, как звезды худеют перед новогодними корпоративами. Среди тех, кто поделился секретами, были и Подольская с Пресняковым.

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