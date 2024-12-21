Благотворительный квест «Елка Победы» провели для детей участников СВО

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Мероприятие проводят в музее Победы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Около 60 детей участников СВО и ветеранов боевых действий побывали на историческом квесте «Елка Победы» в Москве.

На мероприятие были также приглашены победители международного конкурса рисунков, на который свои работы прислали более 25 тысяч человек. Многим юным художникам отразить на бумаге семейные традиции помогали, конечно же, мамы.

«Это очень важно — помнить наши корни, помнить наших дедов, бабушек. Тех, кто подарил нам наш мир, в котором мы живем. Спасибо им большое», — сказала Ольга, мама Сабины Катрушенко, которая заняла второе место на конкурсе «Нарисуй «Елку Победы».

Интерактивный квест проходит в музее Победы, поэтому юным посетителям пришлось решить немало сложных задач про историю Великой Отечественной.

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