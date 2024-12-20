Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
Власти страны заявили о теракте.
Фото: www.globallookpress.com/DÃ¶rthe Hein
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При наезде авто на толпу в немецком Магдебурге. Об этом сообщает телерадиокомпания MDR. По данным исочника, 11 человек погибли, а 60 - пострадали.
Уточняется, что инцидент произошел на рождественской ярмарке в центре города. По словам очевидцев, водитель на огромной скорости врезался в толпу людей, столпившихся у ярмарочных палаток возле местной ратуши. К месту происшествия направлено большое число полицейских и спасателей.
Власти Германии уже назвали произошедшее терактом. Полиция Магдебурга сообщила в соцсетях о начавшейся проверке на рождественском рынке в центре города. Доступ туда перекрыт, дополнительную информацию обещают предоставить позже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после обстрела ВСУ города Рыльск в Курской области.
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