Не хочет наступить на те же грабли: Бородина встревожилась из-за отношений с любимым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Телеведущая Бородина встревожилась из-за отношений с любимым

Бородина тревожится из-за отношений с сердюковым

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Телеведущая показала, как проходит ее день с избранником.

Телеведущая Ксения Бородина встревожила поклонников новым видео, показав, насколько она боится в отношениях с блогером Николаем Сердюковым наступить на те же грабли, а именно столкнуться с изменой и предательством. Ролик опубликовало издание 7Дней.ru.

После предложения руки и сердца отношения знаменитости вышли на новый уровень — пара стала еще ближе и решила жить вместе. Но не у Сердюкова, а в доме Бородиной. Там она и показала, как проходят их будни, сняв шуточный ролик. По задумке, что бы ни делал Сердюков, куда бы он ни пошел, Бородина всюду сопровождала его и спрашивала, что он собирается делать. Так телеведущая хотела показать, насколько сложно жить с тревожным человеком, коим себя и считает.

«Отношения с „тревожником“ — они такие! Надеюсь, чувство юмора к декабрю у вас еще осталось», — подписала видео Бородина.

Многие интернет-пользователи посмеялись вместе с телеведущей, но нашлись и те, кто увидел намек от Бородиной. Мол, она сильно боится вновь обжечься.

К слову, быть осторожной в новых отношениях ее начали предупреждать, как только она рассекретила их. Мол, Сердюков, как и Омаров, пытается пиариться за счет знаменитости, использует ее. Но Бородина пока этому не верит, она влюблена и считает новые отношения идеальными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Ксения Бородина готовится к свадьбе.

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