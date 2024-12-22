Не уступил дорогу скорой: пожилой мужчина устроил ДТП в Свердловской области

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Пожилой мужчина устроил ДТП в Свердловской области

Дедушка стал причиной аварии в которое пострадало двое несовершеннолетних

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Свердловской области🇷🇺/gibdd_66

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Он не захотел пропускать карету скорой помощи.

В аварии, произошедшей в городе Красноуфимске Свердловской области, пострадали четыре человека, включая двух детей. Региональная Госавтоинспекция сообщила подробности происшествия.

Причиной аварии стал 63-летний водитель легковушки. Он не уступил дорогу карете скорой помощи, которая перевозила тяжелобольного пациента. На машине были включены мигалки и звуковой сигнал. В результате столкновения автомобилей, водитель скорой помощи вылетел из салона машины, так как не был пристегнуть. Второй автомобиль налетел на две другие легковушки.

В результате также пострадало двое подростков, которые находились в машине виновника аварии. Всех раненых с места происшествия доставили в одну из Красноуфимских районных больниц. В данный момент проводится тщательное расследование ДТП. В ходе проверки установлено, что оба участника были трезвыми. Дополнительные моменты устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи автобус сбил 11-летнего ребенка, переезжающего дорогу на электросамокате. В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.

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