Грустный, но худой: Самойлова раскрыла секрет стройности Джигана

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Рэпер сбросил больше 40 килограммов за последний год.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Телеграм канал Оксаны Самойловой/samoyllovaaoxanaa; 5-tv.ru

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Оксана Самойлова раскрыла один из приемов пищи своего мужа, рэпера Джигана, на котором он скинул больше 40 килограммов за последний год. Музыкант продолжает придерживаться здорового образа жизни и после того, как достиг желаемой цифры на весах. Либо он и правда подсел на ПП-ный образ жизни, либо его жена решила слепить из него греческого атлета.

В обеденное меню Джигана входят: суп из краснокочанной капусты и курицы, печеная тыква, паштет из фасоли, салат из петрушки и кейла, домашние куриные сосиски и отварная говядина.

«Если бы так кушали, все были бы грустными», — комментирует свой рацион несчастный рэпер.

До начала своего ЗОЖ-ого пути и похудения Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста) весил 130 килограммов. Однако сейчас он дошел до желаемого и теперь весит 86,5 килограммов. Он отмечает, что не сидит на строгих диетах и постоянно консультируется с врачом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойловой понравилось шоу, после которого ее окрестили высокомерной.

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