В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали три человека

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 28 0

Они были госпитализированы в районную больницу.

В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали три человека

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Три человека были ранены в результате обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Пострадали двое взрослых и ребенок. Они были госпитализированы в районную больницу с осколочными ранениями.

За ночь над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 дрона ВСУ. Больше всего беспилотников ликвидировали над Орловской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. В результате обстрела повреждены два частных дома в Грайворонском муниципальном округе.

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В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали три человека

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