В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали три человека
Они были госпитализированы в районную больницу.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Три человека были ранены в результате обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Пострадали двое взрослых и ребенок. Они были госпитализированы в районную больницу с осколочными ранениями.
За ночь над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 дрона ВСУ. Больше всего беспилотников ликвидировали над Орловской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. В результате обстрела повреждены два частных дома в Грайворонском муниципальном округе.
85%
-1.08 106.54
-1.42
Нашли ошибку?