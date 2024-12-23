Фицо по-русски поблагодарил Путина за встречу в Кремле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Встреча проходила в формате «один на один», после которой совместных публичных заявлений сделано не было.

Фицо на русском языке поблагодарил Путина перед началом переговоров в Кремле

Фото: © РИА Новости/Артем Геодакян

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед начало переговоров в Кремле на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за встречу. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Большое спасибо за встречу», — сказал Фицо.

После того, как политики встретились, представителей СМИ попросили выйти и оставить их наедине. Встреча проходила в формате «один на один».

К слову, визит Фицо был запланирован несколько дней назад. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, какие именно обсуждались вопросы между политиками пока неизвестно, но допустил — возможно, транзит российского газа.

При этом сам Фицо незадолго до встречи рассказывал, что президент* Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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