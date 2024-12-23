В Якутии нашли сохранившуюся тушу мамонта возрастом 50 тысяч лет

В Якутии обнаружена туша мамонта уникальной сохранности, геологический возраст находки составляет 50 тысяч лет. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru. Заведующий лабораторией музея мамонта СВФУ имени М. К. Аммосова Максим Чепрасов. Он вместе с ректором вуза презентовал находку.

«На сегодняшний момент, можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта… Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России», — сказал Чепрасов.

Туша моментенка, найденного в Якутске. Фото: 5-tv.ru

Заднюю и переднюю части мамонтенка удалось найти жителям в Батагайке Верхоянского района. Было это в июне 2024 года. Изначально одна часть туши растаяла и провалилась под своей тяжесть. Тогда местные жители из подручных средств сделали носилки, подняли мамонта. В октябре тушу доставили в Якутск, специалисты уже начали ее исследовать. Так, уже известно, что высота в холке составляет 120 сантиметров, а длина животного — больше двух метров, вес — свыше 100 килограммов. Назвали мамонтенка Яной.

Туша моментенка, найденного в Якутске. Фото: 5-tv.ru

Ученые планируют провести множество различных исследований. В том числе они надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования. Весной 2025 году эксперты проведет клеточные исследования совместно со специалистами из корейского фонда биотехнологий SOOAM.

Туша моментенка, найденного в Якутске. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мексике обнаружили индейский портал в загробный мир. Археологи исследовали почву под фундаментом церкви Святого апостола Павла. Эксперты выявили подземный пустоты, глубина которых, может достигать 30 метров.