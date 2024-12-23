Тяжелое, но преодолимое испытание: как сохранить здоровье в новогодние праздники

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Эксперт Забатурина: на новогодних праздниках нужно тщательно следить за питанием

как сохранить здоровье в новогодние праздники

Фото: 5-tv.ru

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Нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Чтобы сохранить здоровье и в конце новогодних праздников чувствовать себя хорошо, важно соблюдать некоторые правила в питании и распорядке дня. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказала эксперт сервиса, занимающегося доставкой здорового питания Ксения Забатурина.

Так, в первую очередь, не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем. Все это увеличивает нагрузку на организм. Кроме того, не стоит ограничивать себя в еде за несколько часов до наступления Нового года. Мол, все, что на столе, трогать нельзя? Можно и нужно, отметила эксперт. Если не придерживаться этого правила, высок риск переедания после боя курантов.

Также стоит помнить и о сроках годности ингредиентов и готовых блюд. Не нужно делать, к примеру, таз салата и сразу заправлять все майонезом.

«Салаты заправляйте перед подачей на стол, а не заранее — это поможет продлить срок их хранения. Например, заправленный оливье хранится в холодильнике не более 12 часов, а без заправки — дольше», — подчеркнула Забатурина.

А лучше всего вместо майонеза использовать сметану или греческий йогурт. В заключение эксперт напомнила — с праздничного стола стоит убрать газированные напитки, ведь они усиливают нагрузку на пищеварительную систему и усугубляют утреннее недомогание. Вместо этого она предложила выпивать стакан чистой негазированной воды после каждого бокала алкоголя.

«Так вы сможете избежать обезвоживания и, как следствие, ваше самочувствие утром будет намного лучше», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить дом в новогодние праздники.

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