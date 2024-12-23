Балтийские республики тратят огромные средства на военные действия в Незалежной, пока их собственное население бедствует.

По данным Минобороны Литвы, с начала российской СВО Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более 705 миллионов евро, а общая поддержка Литвы Украине превысила один миллиард евро. При этом в самой республике свыше полумиллиона человек живут за чертой бедности. На это указал аналитик агентства EADaily Игорь Левитас.

Он провел обзор СМИ стран Прибалтики и других открытых источников информации и выяснил, что Литва, Латвия и Эстония тратят на военные действия на Украине миллионы евро, тогда как их собственное население находится в бедственном положении.

Так, аналитик выяснил, что каждый седьмой житель Литвы не может позволить себе достаточно продуктов, а 589 тысяч граждан живут за чертой бедности. При том что в стране живут чуть более 2,8 миллиона человек.

Согласно опросам, 11% литовцев не имеют возможности полноценно питаться, а около 30% говорят, что им не хватает денег на еду. Безработица в сельской местности дошла до того, что на одно рабочее место могут претендовать до 100 человек.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), нынешняя молодежь в Литве, достигнув пенсионного возраста, будет получать меньше трети своих прежних доходов. Это самый плохой результат по 38 членам организации.

«Вы можете уловить логику в действиях литовского правительства? Я — нет. Видно, я очень тупой. Как можно потратить миллиард на ведение боевых действий между Россией и Украиной, если в твоей стране каждый пятый житель — нищий? А ведь здесь не учтены деньги, потраченные на содержание солдат НАТО в стране, на строительство новых военных баз, на сооружение бункеров и противотанковых надолбов и прочая, и прочая», — пишет автор.

Аналогичная ситуация, отмечает Левитас, сложилась в Латвии и Эстонии, а также частично в Польше и Финляндии. При этом западные политики и СМИ продолжают говорить на тему того, как плохо живется в России и как хорошо живется на Западе.

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