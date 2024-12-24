Макрон обновил состав правительства Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил новое правительство страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на выступление генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

Он подчеркнул, что глава МИДа Жан-Ноэль Барро, министр обороны Себастьян Лекорню и министр внутренних дел Брюно Ретайо сохранили свои посты. Новым премьер-министром Франции назначен Франсуа Байру.

Изменения также затронули и состав правительства. Новым министром юстиции стал бывший глава МВД Жеральд Дарманен, а министром образования — экс-премьер Элизабет Борн. Министром по делам заморских территорий страны стал Манюэль Вальс. Отмечается, что ранее он был премьером и политиком левого толка.

В свою очередь, на посту осталась и глава министерства культуры Рашида Дати, первая арабка во французском правительстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что французы освистали Макрона во время визита на Майотту. Эммануэль Макрон спустя пять дней прибыл на пострадавший от циклона французский остров Майотта, но поприветствовали его, мягко говоря, холодно.