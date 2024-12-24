Макрон обновил состав правительства Франции

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 18 0

Барро и Лекорню сохранили свои посты.

Макрон утвердил новое правительство Франции

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил новое правительство страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на выступление генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

Он подчеркнул, что глава МИДа Жан-Ноэль Барро, министр обороны Себастьян Лекорню и министр внутренних дел Брюно Ретайо сохранили свои посты. Новым премьер-министром Франции назначен Франсуа Байру.

Изменения также затронули и состав правительства. Новым министром юстиции стал бывший глава МВД Жеральд Дарманен, а министром образования — экс-премьер Элизабет Борн. Министром по делам заморских территорий страны стал Манюэль Вальс. Отмечается, что ранее он был премьером и политиком левого толка.

В свою очередь, на посту осталась и глава министерства культуры Рашида Дати, первая арабка во французском правительстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что французы освистали Макрона во время визита на Майотту. Эммануэль Макрон спустя пять дней прибыл на пострадавший от циклона французский остров Майотта, но поприветствовали его, мягко говоря, холодно.

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