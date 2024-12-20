Пламенные речи не помогли: французы освистали Макрона во время визита на Майотту

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Жители Майотты освистали Макрона во время его визита на архипелаг

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cristobal Basaure Araya; 5-tv.ru

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Остров серьезно пострадал из-за циклона «Шидо». Но даже без природных катаклизмов условия жизни на архипелаге весьма тяжелые.

Эммануэль Макрон спустя пять дней прибыл на пострадавший от циклона французский остров Майотта, но поприветствовали его, мягко говоря, холодно.

Президент Франции встретился с местными жителями и на протяжении нескольких часов пытался доказать, что не виноват в катаклизме и делает все, что от него зависит. Несмотря на пламенные речи, Макрона освистали и потребовали отставки.

Жители Майотты недовольны условиями жизни на архипелаге и нехваткой питьевой воды. Ситуация ухудшилась после урагана «Шидо», который унес десятки жизней и серьезно повредил инфраструктуру. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

К слову, французы встречают своего президента таким образом далеко не первый раз. Например, в начале сентября этого года Макрона освистали на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже. Гудение не стихало долгое время.

Ранее рассказывал о том, что бразильский боец UFC Ренато Мойкано обматерил Эммануэля Макрона после победы на турнире в Париже.

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