В Ленобласти открыли участок трассы А-181 «Скандинавия» после реконструкции

Сто пятьдесят тысяч километров за три года — это скорость, с которой российские дорожники теперь будут ремонтировать старые и прокладывать новые автомобильные трассы. По словам Вице-премьера Марата Хуснуллина, это вполне реальные цели, учитывая, насколько оперативно строятся новые дороги сейчас. Только сегодня в разных региона страны открыли сразу пять новых участков.

Например, автодорога «Каспий» из Роста на Луганск — в обход Волгограда. Минус несколько часов пути! Магистраль «Кавказ» сейчас — в обход Гудермеса, четыре полосы, развязки, съезды. Она пойдет дальше — на юг. Реконструировали и участок М-7 — теперь пропускная способность увеличилась вдвое.

Но самые серьезные перспективы — у М-12. Она пойдет по Башкирии, Пермскому краю, Свердловской области. А затем — уже дальше, к Тихому океану, с выходами на Монголию, Северную Корею и Китай.

Такие масштабные проекты — часть федеральной программы, расписанной до 2028 года. В нее входит и Северор-западный регион, где открывали новый участок трассы «Скандинавия». Как это было — рассказал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Очередной этап реконструкции трассы «Скандинавия» — это участок с 100 по 124-й километр. Вместо двух здесь теперь шесть полос. Пропускная способность увеличится как минимум в три раза.

Ширина проезжей части — 22 метра. На трассе появились две новые удобные развязки — водителям не надо выстраиваться в очередь для поворота налево. Жители одного из ближайших поселков смогут пользоваться возведенным надземным переходом. А дикие животные теперь не будут выбегать на дорогу — для них предусмотрены тоннельные переходы.

«Встречные потоки разделяет бетонный отбойник. также на всм протяжении выполнено искуственное освещение», — рассказал Роман Кузьмич, технический руководитель контракта компании-подрядчика.

Трасса А-181 — стратегический объект, который связывает Петербург с крупными портами в Выборге и Приморске. Также Скандинавия играет важную роль в транспортном сообщении не только Северо-Западного федерального округа, но и всей страны. Команду на запуск движения по новому участку трассы по видеосвязи дал вице-премьер России Марат Хуснуллин:

«Открываем шестиполосный участок трассы А-181 „Скандинавия“, который задумывался как альтернатива узкого Выборгского шоссе и проложена в обход всех населённых пунктов. Важнейший проект. Также мы в шестилетнем плане имеем проект строительства Кольцевой автомобильной дороги-2 в Санкт-Петербурге, которую строим по поручению президента».

До начала поэтапной масштабной реконструкции водители жаловались, что полотно разбито, освещение плохое. Трассу до Выборга называли «дорогой смерти» — из-за частых аварий с десятками погибших в год. Теперь же «Скандинавия» станет одной из самых безопасных в стране.

«Развивается активно экономика этой части Ленинградской области и Петербурга. Это классно, это здорово, но главное, рассчитываем, что в 2026 году будет поставлена точка в этой грандиозной эпопее по строительству трассы „Скандинавия“. И пусть нам на той стороне завидуют. Они закрылись, а мы развиваемся», — сказал Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Впереди у строителей следующий этап — еще десять километров до Выборга. На этом реконструкция трассы будет завершена. И ее результаты смогут оценить туристы из разных регионов.