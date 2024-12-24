Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы ЗРК «Бук-М2» на красноармейском направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ходе боевого дежурства расчет орудия обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель.
Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» защитил наши передовые подразделения, сбив воздушные вражеские цели на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Зенитчики несут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск. На счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА «Байрактар» и РСЗО «HIMARS», крылатые ракеты «Storm Shadow» и «ATACMS».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 24 дек
- Российские военные рассказали о ходе штурма Новопустынки в ДНР
- 24 дек
- Вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 дек
- Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ
- 23 дек
- Точный удар из пушки М-46! Лучшее видео из зоны СВО
- 23 дек
- Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 дек
- Эффект Курска: российские военные перехватили инициативу и идут в наступление
- 22 дек
- «Ставим патриотические песни»: как наши бойцы берут в плен боевиков ВСУ
- 21 дек
- «Ночной охотник» в деле. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 дек
- Десант на линии огня: лучшее видео из зоны СВО
- 20 дек
- ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР
Читайте также
85%
-0.73 105.25
-1.29
Нашли ошибку?