Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 34 0

Опубликовано видео работы ЗРК «Бук-М2» на красноармейском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В ходе боевого дежурства расчет орудия обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» защитил наши передовые подразделения, сбив воздушные вражеские цели на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики несут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск. На счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА «Байрактар» и РСЗО «HIMARS», крылатые ракеты «Storm Shadow» и «ATACMS».

Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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