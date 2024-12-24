Спасатели в костюмах Дедов Морозов десантировались в детскую больницу Петербурга
Мероприятие прошло в рамках акции «Новый год в каждый дом».
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Настоящую зимнюю сказку подарили маленьким пациентам петербургские спасатели. В костюмах Дедов Морозов они заглянули в окна палат Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и поприветствовали малышей.
Пока одни спасатели поднимались с помощью тяжелой техники, другие на веревках спускались по стенам. И все это под новогоднюю музыку.
Праздничное шоу прошло в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Ее проводят в большинстве российских регионов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о старте акции «Десант Дедов Морозов 2024». В ее рамках спасатели поздравят пациентов Российской детской клинической больницы Минздрава РФ (РДКБ) с наступающим Новым годом.
Читайте также
85%
-0.73 105.25
-1.29
Нашли ошибку?