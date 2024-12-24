Спасатели в костюмах Дедов Морозов десантировались в детскую больницу Петербурга

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Мероприятие прошло в рамках акции «Новый год в каждый дом».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Настоящую зимнюю сказку подарили маленьким пациентам петербургские спасатели. В костюмах Дедов Морозов они заглянули в окна палат Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и поприветствовали малышей.

Пока одни спасатели поднимались с помощью тяжелой техники, другие на веревках спускались по стенам. И все это под новогоднюю музыку.

Праздничное шоу прошло в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Ее проводят в большинстве российских регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о старте акции «Десант Дедов Морозов 2024». В ее рамках спасатели поздравят пациентов Российской детской клинической больницы Минздрава РФ (РДКБ) с наступающим Новым годом.

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