«Планируем идти интенсивно»: у РФ нет цели догнать США по числу спутников на орбите

Россия намерена использовать другие технологические решения.

Количество спутников в России будет меньше, чем у США, но будут использоваться другие технологические решения. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре «Россия».

«По количеству спутников мы планируем идти не экстенсивно, а интенсивно <…> Группировка будет меньше существенно, чем у коллег из США, но при этом по функционалу будет выполнять те же самые задачи», — сказал он.

Россия берет во внимание использование нескольких других технологических решений. Они дают те же результаты в покрытии российской и зарубежной территорий для связи.

Стоит напомнить, что 22 июля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности. Принятие закона обеспечит возможность создания полноценной орбитальной группировки космических аппаратов, способной решать задачи оперативного мониторинга Арктической зоны.

При этом по информации на апрель 2024 года, спутниковая группировка России насчитывает более 240 космических аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца года.

В ноябре в России сформировали восемь нацпроектов, которые обеспечат технологическое лидерство страны. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить рынок космических услуг. Он ждет роста спроса на них. Тем более что космический нацпроект предполагает поставить на конвейер производство спутников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не должна допускать провалов при создании орбитальной группировки. Система будет служить для обеспечения связи и телерадиовещания.