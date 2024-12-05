Система будет служить для обеспечения связи и телерадиовещания.

Россия не должна позволять себе допускать провалы при создании орбитальной спутниковой группировки. С таким заявлением глава российского государства Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Космос — отдельная тема… Я сейчас, прежде всего, имею в виду группировку для обеспечения связи и телерадиовещания. Здесь провалов допустить нельзя ни в коем случае», — подчеркнул глава РФ.

Стоит напомнить, что 22 июля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности. Принятие закона обеспечит возможность создания полноценной орбитальной группировки космических аппаратов, способной решать задачи оперативного мониторинга Арктической зоны.

При этом по информации на апрель 2024 года, спутниковая группировка России насчитывает более 240 космических аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доля минующих Москву внутренних авиарейсов превышает 50%.