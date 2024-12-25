Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине

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Орбан считает, что военные действия на Украине закончатся в 2025 году

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Он напомнил, что в Киев в общей сложности ушло 300 миллиардов евро.

Конфликт на Украине закончится в следующем году — с таким заявлением выступил премьер Виктор Орбан в интервью венгерской прессе.

И Европа с США его проиграли, несмотря на то, что пытаются это отрицать. Орбан напомнил, что в Киев в общей сложности ушло 300 миллиардов евро, которые могли бы пойти на нужды европейцев. И возложил ответственность за это, по сути, на Байдена:

«На Западе у власти находятся сразу несколько оторванных от реальности лидеров, приверженных опасным идеям и неспособных защитить свои страны. Четыре года назад после выборов президента США, которые были явно сфальсифицированы, ушла со своего поста сильный канцлер Германии Ангела Меркель. Также сказались результаты политического кризиса во Франции. И именно в это смутное время мы затеяли военный конфликт с Россией, который оказался нам не по зубам».

По мнению Орбана, конфликт завершится в 2025 году — либо переговорами, либо «уничтожением одной из сторон».

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Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине

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