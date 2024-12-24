«Всего самого доброго»: Путин исполнил мечту 10-летней Маргариты с «Елки желаний»

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Путин исполнил мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Девочка очень хотела побывать в роли пилота на авиатренажере.

Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетней Маргариты Руцинской из города Шебекино Белгородской области в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора по телефону Маргарита рассказала президенту, что раньше не была в Москве, но ей в столице очень нравится. В город девочка приехала с мамой и папой. В Москве семья уже побывала на выставке «Россия», на балете «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для Руцинских также организовали вертолетную экскурсию по Подмосковью.

«Прокатилась на вертолете? Понравилось?» — поинтересовался Путин.

Девочка ответила утвердительно.

«Очень (понравилось. — Прим. ред.)», — сказала она.

Но самое главное — исполнилась мечта школьницы. Она очень хотела побывать в роли пилота. В Москве мечта девочки исполнилась, и она совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100».

Президент также пообщался с родителями школьницы. Они поблагодарили Путина за поездку и реализацию мечты ребенка. Мама и папа Маргариты очень рады такой возможности, им все понравилось. В заключение президент снова обратился к девочке и поздравил ее с наступающим Новым годом.

«Я тебя обнимаю. Всего самого доброго тебе. С Новым годом вас. С наступающим тебя, всех твоих близких, всех твоих друзей. Желаю тебе всего самого хорошего», — сказал он.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Димы в рамках акции «Елка желаний». Мальчик получил подарок от Снегурочки на Новый год.

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