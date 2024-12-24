«Полезно для моторики»: Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Димы с «Елки желаний»

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Димы в рамках акции «Елка желаний»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мальчик получил подарок от Снегурочки на Новый год.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Дмитрия Житкова из Санкт-Петербурга в рамках новогодней акции «Елка желаний». Мальчик хотел получить конструктор. Во вторник, 24 декабря, Матвиенко пообщалась по видеосвязи с Димой и его мамой.

Матвиенко рассказала мальчику, что помогла Деду Морозу исполнить его мечту. Конструктор, о котором Дима так сильно мечтал, ему вручила Снегурочка.

В ходе беседы председатель Совфеда отметила, что Дима — замечательный, развитый мальчик. Он работает руками, собирает конструкторы, а это кропотливый труд.

«Это очень полезно для моторики. Чувствую, что ты уже и с профессией определился. Сказал, что ты хочешь быть строителем. Это замечательная профессия. Конечно, когда ты пойдешь в школу, у тебя еще желания поменяются. Но тот опыт, который ты уже сейчас обретаешь, строя корабли, строя дома, лаборатории, он, конечно, тебе будет помогать», — сказала она.

В заключение беседы Матвиенко пожелала Диме и его маме всего самого доброго, а также поздравила с наступающим Новым годом.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новогодней акции «Елка желаний» приняли участие вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, а также министр экономического развития Максим Решетников.

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