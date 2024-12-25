В Италии фанаты встретили первый гол правнука Муссолини нацистским приветствием

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Правнук Муссолини забил первый мяч в профессиональной карьере

Фото, видео: ТАСС/IMAGO/FOTOAGENZIA; 5-tv.ru

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Впервые за последние 80 лет над страной так громко вновь зазвучала эта фамилия.

Впервые за последние 80 лет над Италией так громко вновь зазвучала фамилия Муссолини. Сотни болельщиков футбольного клуба вспомнили, конечно, не фашистского диктатора Бенито Муссолини, а его правнука 21-летнего Романо, который забил первый в своей профессиональной карьере гол.

Тут даже интересна не сама кричалка, а то, что при упоминании фамилии одного из лидеров фашизма, в воздух опять вскидываются руки в традиционном нацистском приветствии «от сердца к солнцу».

Муссолини 21 год, он играет на позиции правого защитника. Первым профессиональным клубом футболиста стал римский «Лацио». В «Юве Стабии» он выступает на правах аренды.

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