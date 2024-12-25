Кнайсль огорчилась, что Запад не понял намек России в виде пуска «Орешника»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Кнайсль: Запад не понял поданный сигнал Россией сигнал в виде пуска «Орешника»

«Не поняли Путина»: бывший МИД Австралии по запуске «Орешника»

Фото: www.globallookpress.com/ Roman Naumov

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По словам Карин Кнайсиль, Европа не совсем понимает посыл России.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что страны ЕС не поняли посыл, который Россия закладывала в запуск «Орешника». Ее процитировали РИА Новости.

«Они не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале», — сказала Кнайсль.

В ближайшие месяцы в России начнется серийное производство данных ракет, аналогов которым нет в мире. По словам Владимира Путина «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия, что совершенствует имеющуюся ядерную докину.

Первые испытания ракеты прошли в конце ноября. С помощью нее были нанесены точные удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где располагались ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Орешник» — историческое событие в ракетно-космической области. По словам Путина, он был достаточно глубоко погружен в разработку ракетного комплекса, и когда в Минобороны встал вопрос о его запуске в производство, президент дал прямое указание выделить для этого необходимые ресурсы.

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