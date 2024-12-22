Путин: создание «Орешника» — историческое событие в ракетно-космической области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Глава государства рассказал о своей роли в разработке ракетного комплекса.

Путин: создание «Орешника» — историческое событие в ракетно-космической области

Фото: © РИА Новости

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Создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало историческим событием для ракетно-космической области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия», — сказал глава государства.

По словам Путина, он был достаточно глубоко погружен в разработку ракетного комплекса, и когда в Минобороны встал вопрос о его запуске в производство, президент дал прямое указание выделить для этого необходимые ресурсы, а позднее поддержал инициативу об испытании «Орешника» в боевых условиях.

В ходе программы «Итоги года» 19 декабря президент РФ ответил на заявления западных военных экспертов о том, что «Орешник» якобы можно сбить еще на начальной траектории полета. Российский лидер предложил провести эксперимент с участием российского и западного вооружения в качестве своего рода высокотехнологичной дуэли.

«Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «Орешник» в значительной степени выигрывает по характеристикам у американских ЗРК Patriot и THAAD.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «Орешник» «абсолютной революцией» в технологиях вооружения.

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