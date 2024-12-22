Глава государства рассказал о своей роли в разработке ракетного комплекса.
Фото: © РИА Новости
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Создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало историческим событием для ракетно-космической области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия», — сказал глава государства.
По словам Путина, он был достаточно глубоко погружен в разработку ракетного комплекса, и когда в Минобороны встал вопрос о его запуске в производство, президент дал прямое указание выделить для этого необходимые ресурсы, а позднее поддержал инициативу об испытании «Орешника» в боевых условиях.
В ходе программы «Итоги года» 19 декабря президент РФ ответил на заявления западных военных экспертов о том, что «Орешник» якобы можно сбить еще на начальной траектории полета. Российский лидер предложил провести эксперимент с участием российского и западного вооружения в качестве своего рода высокотехнологичной дуэли.
«Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что «Орешник» в значительной степени выигрывает по характеристикам у американских ЗРК Patriot и THAAD.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «Орешник» «абсолютной революцией» в технологиях вооружения.
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