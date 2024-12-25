Уникальная операция: в Петербурге подростку установили «растущий» эндопротез

Новейшая технология избавит юную пациентку от проблем, которые возникают на фоне взросления.

Уникальную операцию провели врачи Петербургского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера.

Девочке из Краснодарского края в возрасте 15 лет они имплантировали «растущий» эндопротез ноги. Новейшая технология избавит подростка от проблем, которые возникают на фоне роста организма.

«Наступать нельзя. Раньше я хоть на носочек наступала, а сейчас мне вообще нельзя. Постоянно ходить на костылях — они очень мешают», — рассказала пациентка Анастасия Лемешевская.

«Когда она поступила к нам, у нее были выраженные ортопедические нарушения и проблемы, связанные с левой нижней конечностью. А сам эндопротез исчерпал свои возможности, связанные с удлинением», — отметил директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Сергей Виссарионов.

В раннем детстве Анастасия победила онкологию. Но лечение привело к необходимости многократных операций по замене импланта. А уникальный эндопротез тазобедренного сустава удлиняется без хирургического вмешательства — за счет магнитного механизма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Росси начался отбор для участия в исследовании вакцины против рака. Подать заявку могут пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии. Кроме того, кандидаты должны быть совершеннолетними, но не старше 75.