Уникальная операция: в Петербурге подростку установили «растущий» эндопротез

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В Петербурге провели уникальную операцию по установке «растущего» эндопротеза

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Новейшая технология избавит юную пациентку от проблем, которые возникают на фоне взросления.

Уникальную операцию провели врачи Петербургского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера.

Девочке из Краснодарского края в возрасте 15 лет они имплантировали «растущий» эндопротез ноги. Новейшая технология избавит подростка от проблем, которые возникают на фоне роста организма.

«Наступать нельзя. Раньше я хоть на носочек наступала, а сейчас мне вообще нельзя. Постоянно ходить на костылях — они очень мешают», — рассказала пациентка Анастасия Лемешевская.

«Когда она поступила к нам, у нее были выраженные ортопедические нарушения и проблемы, связанные с левой нижней конечностью. А сам эндопротез исчерпал свои возможности, связанные с удлинением», — отметил директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Сергей Виссарионов.

В раннем детстве Анастасия победила онкологию. Но лечение привело к необходимости многократных операций по замене импланта. А уникальный эндопротез тазобедренного сустава удлиняется без хирургического вмешательства — за счет магнитного механизма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Росси начался отбор для участия в исследовании вакцины против рака. Подать заявку могут пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии. Кроме того, кандидаты должны быть совершеннолетними, но не старше 75.

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