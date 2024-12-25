Шесть человек выжили при крушении самолета вблизи Актау в Казахстане

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 80 0

На борту всего находилось более 70 человек.

Шесть человек выжили при крушении самолета вблизи Актау в Казахстане

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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В результате крушения пассажирского самолета вблизи казахстанского города Актау, предварительно, есть выжившие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале.

«В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», — говорится в сообщении.

На месте работают спасательные подразделения, они тушат пожар, возникший в результате крушения воздушного судна. Ликвидируют огонь 52 человека личного состава и 11 единиц техники. Создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии.

Позднее глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова заявила о шести выживших в результате крушения самолета.

Как уточняет азербайджанское агенство APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек и пять членов экипажа. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц. Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте.

Также по предварительной информации, на борту было около 60 граждан РФ. 

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау. Воздушное судно принадлежит Azerbaijan Airlines. Летело оно по маршруту из Баку в Грозный.

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