Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау

Пассажирский самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщает новостной портал Tengrinews.

Самолет принадлежит Azerbaijan Airlines. Летел он по маршруту из Баку в Грозный.

МЧС Казахстана подтвердило крушение самолета. По предварительным данным МЧС, есть выжившие.

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Информация о пострадавших уточняется.