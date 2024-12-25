Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 144 0

Рейс следовал по маршруту Баку — Грозный.

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Пассажирский самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщает новостной портал Tengrinews.

Самолет принадлежит Azerbaijan Airlines. Летел он по маршруту из Баку в Грозный.

МЧС Казахстана подтвердило крушение самолета. По предварительным данным МЧС, есть выжившие.

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Информация о пострадавших уточняется.

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