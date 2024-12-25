В МЧС уточнили число выживших при крушении самолета в Казахстане

Пострадавшие доставлены в областную больницу.

После крушения пассажирского самолета вблизи казахстанского города Актау 25 человек выжили. Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-служба МЧС Казахстана.

Вместе с тем авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщает, что детей среди пассажиров не было.

"Осуществляются контакты с казахстанской стороной, и на месте происшествия оказывается необходимая оперативная, необходимая поддержка со стороны аварийно-спасательных структур Казахстана", - добавили в компании.

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом, по предварительной информации, среди пассажиров было около 60 граждан России. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты.