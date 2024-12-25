Краевой режим ЧС введен на Кубани из-за разлива топлива в Черном море

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Выброс нефтепродуктов на берег региона не прекращается.

Краевой режим ЧС введен на Кубани из-за разлива топлива в Черном море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Краевой режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Кубани из-за разлива топлива в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — написал Кондратьев.

Он подчеркнул, что до этого момента действовала ЧС муниципального уровня. Ее ввели власти Анапы и Темрюкского района. Однако выброс нефтепродуктов на берег не прекращается. Изначально ученые рассчитывали, что основная часть мазута останется на дне моря, но погода нарушила эти прогнозы: воздух прогревается и топливо поднимается наверх.

Читайте также

Анапа в мазуте: как власти помогают устранить последствия ЧС 

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Олекминском районе Якутии опрокинулась автоцистерна с нефтью. На место выехала бригада специалистов.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
Краевой режим ЧС введен на Кубани из-за разлива топлива в Черном море
13:37
Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР
13:31
Температура повышает вредность: почему нельзя нагревать и жарить майонез
13:19
Не итоговая цифра: 32 человека выжили при крушении самолета в Актау
13:04
«В гости летел»: дядя выжившего пассажира рейса Баку — Грозный рассказал о его состоянии
12:49
Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год