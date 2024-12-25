Цистерна с нефтью опрокинулась недалеко от реки Лена

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 1 079 0

В Олекминском районе Якутии опрокинулась автоцистерна с нефтью

Около реки Лена перевернулась цистерна с восьмью кубами нефти

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На место выехала бригада специалистов.

В 40 метрах от реки Лена опрокинулась автоцистерна с восемью кубами нефти. Об этом сообщает служба спасения Якутии.

ЧП произошло в Олекминском районе по маршруту Саныяхтах — Малыкан во время перевозки дизельного топлива. Для ликвидации последствий аварии на место выехала группа специалистов.

«На место происшествия выехала группа сотрудников „Сахаэнерго“ в количестве восьми человек, четыре единицы техники, 200 кг. сорбента», — говорится в сообщении.

Причины происшествия пока неизвестны.

На днях крупная экологическая катастрофа произошла в Керченском проливе. В результате столкновения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в воду попал нефтепродукт. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более миллиарда рублей выделят на устранение последствий ЧС в Анапе. Деньги направят на вывоз и утилизацию загрязненного нефтепродуктами грунта. Отмечается, что в 2024 году будет выделено 400 миллионов рублей, в 2025 году — 800 миллионов.

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