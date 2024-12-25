Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Президент России принимает участие в неформальном саммите СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необходимо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

«Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что в странах Содружества помнят и чтят подвиг народов всего Советского Союза, которые вместе ковали Победу в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент напомнил, что 2025 год провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области. На встрече российский лидер подведет итоги председательства РФ в СНГ в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Казахстане.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
«Уникальный курорт»: в Кремле объяснили выбор комплекса «Игора» для проведения саммита СНГ
15:06
«Таких не было»: в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов»
15:01
Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки
14:45
Родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного
14:33
Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь
14:31
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год