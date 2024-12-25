Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Президент России принимает участие в неформальном саммите СНГ, который проходит в Ленинградской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Необходимо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.
«Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что в странах Содружества помнят и чтят подвиг народов всего Советского Союза, которые вместе ковали Победу в Великой Отечественной войне.
Кроме того, президент напомнил, что 2025 год провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
Неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области. На встрече российский лидер подведет итоги председательства РФ в СНГ в 2024 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Казахстане.
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