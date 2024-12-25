Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане
В связи с крушением самолета в Казахстане было также решено убрать елку в аэропорту Баку.
Фото: Reuters/Azamat Sarsenbayev
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране в связи с крушением самолета возле города Актау в Казахстане. Об этом сообщило государственное агентство «Азертадж».
«Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром», — говорится в сообщении.
Также в связи с авиакатастрофой было принято решение демонтировать новогоднюю елку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».
Крушение самолета в Казахстане
Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.
По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.
В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.
Ранее 5-tv.ru писал, что 32 человека выжили при крушении самолета в Актау, но цифра еще может измениться.
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