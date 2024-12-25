Не итоговая цифра: 32 человека выжили при крушении самолета в Актау
Генпрокуратура Азербайджана: 32 человека выжили при крушении самолета в Актау
Фото: © РИА Новости/МЧС Республики Казахстан
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В результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау выжили 32 человека, но цифра еще может измениться. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
Кроме того, пресс-служба Минздрава Казахстана сообщила, что среди выживших 14 граждан Азербайджана, десять — России, двое — Киргизии, а гражданство еще нескольких — неизвестно. Об этом пишет ТАСС.
Сейчас им оказывают помощь в больнице.
Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.
По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом, по предварительной информации, среди пассажиров было около 60 граждан России. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.
В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.
Ранее 5-tv.ru писал, что дядя одного из выживших пассажиров самолета при падении в Казахстане рассказал о его состоянии.
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