Родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного

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Embraer должен был приземлиться в столице Чечни рано утром. Однако из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

Фото, видео: Таисия Боршигова/ТАСС; 5-tv.ru

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Родственники тех, кто был на борту самолета Embraer, собираются в аэропорту Грозного. Они ждут вестей о своих близких. Что сейчас там происходит, рассказал корреспондент «Известий» Зелимхан Абдразаков.

В аэропорту Грозного самолет должен был приземлиться в 8 утра. По предварительным данным, на борту лайнера находились 16 россиян. Близкие пропавших без вести страшные новости узнали уже здесь, в здании аэровокзала.

В аэропорту с близкими погибших и пострадавших уже работают сотрудники МЧС и психологи. С ними делятся всей последней информацией.

В толпе раздается вздох облегчения — Игбал Байрамов увидел среди спасшихся своего родственника. Его племянник среди тех, кого сейчас отправили в госпитали Актау. Известно, как минимум о 25 выживших в этой трагедии.

«Я встречал племянника. Все сейчас в норме. Он жив-здоров. Все отлично. В гости (летел — Прим. ред.). Я пригласил его первый раз. Он в России никогда не был», — рассказывает дядя пострадавшего Игбал Байрамов.

В аэропорту Грозного сообщают: проблемы начались сразу после вылета из Баку. В Грозном туман — нелетная погода. Диспетчеры сообщили экипажу, что нужно садиться в Махачкале.

«Из-за тумана он был переправлен в Махачкалу. В Актау из-за чего точно, я не знаю. У нас из-за тумана был в Махачкалу отправлен», — сообщили в пресс-службе аэропорта Грозного.

Сотрудники МЧС сейчас собирают всю информацию о родственниках тех, кто был на борту. Они находятся на постоянной связи с авиационной службой и властями Казахстана.

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