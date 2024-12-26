В Истре ввели запрет на фейерверки до конца января

Администрация подмосковного города Истра решила ввести запрет на использование пиротехнических изделий на новогодние праздники. Соответствующее постановление будет действовать с 29 декабря до 31 января.

Такое решение было принято ввиду ежегодных несчастных случаев, которые влечет за собой неправильное использование пиротехники. Администрация просит жителей города с пониманием отнестись к вынужденному запрету и не использовать фейерверки. В противном случае, нарушение постановления повлечет за собой административную ответственность и штраф.

Создавать новогоднюю атмосферу в городе планируют с помощью развлекательных мероприятий, гуляний и праздничных декораций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шаманка дала советы по выбору новогодних подарков для близких. Оказывается, важно учитывать пол, возраст и даже родственные связи. Например, женщине-коллеге не стоит выбирать ничего, связанного с цветами. Для мужчин ограничений нет. В подарок жене шаманка не рекомендует дарить что-то, касающееся дороги или путешествий.