Злые духи не дремлют: шаманка дала советы по выбору новогодних подарков для близких

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Оказывается, важно учитывать пол, возраст и даже родственные связи.

Советы шаманки по подаркам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Неправильно подобранный подарок на Новый год может привлечь злых духов к получателю презента. Об этом изданию Life.ru рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

По ее словам, к подбору подарка нужно подходить индивидуально. Все зависит от пола, возраста и того, кем дарителю приходится тот, кого хочется порадовать. Иначе злые духи притянутся к этому человеку и начнут портить ему жизнь во всех сферах.

Например, женщине-коллеге не стоит выбирать ничего, связанного с цветами. Для мужчин ограничений нет. В подарок жене шаманка не рекомендует дарить что-то, касающееся дороги или путешествий. Не подойдут ни картина с изображением тропы, ни машина, ни путевка. Правда, здесь есть нюанс. Если супруга знает о том, что будет преподнесен автомобиль или сама просит такой подарок, то в этом случае эти законы не действуют, и злые духи подобраться к ней не смогут.

Мужу лучше преподнести что-то недорогое, купленное не в день затмения Луны и без изображения, связанного с космосом или небесными телами.

Батыр советует воздержаться от дорогих презентов для друзей и подруг. Лучше подарить что-то, сделанное своими руками. Радовать детей тоже нужно осторожно.

«Вообще к новому 2025 году нельзя дарить детям никакие подарки на логику или те, которые надо самостоятельно собирать», — уверена шаманка.

Бабушкам и дедушкам можно преподносить все. Остальным родственникам лучше не дарить канцелярию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны сладкие новогодние подарки для детей.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
«Уникальный курорт»: в Кремле объяснили выбор комплекса «Игора» для проведения саммита СНГ
15:06
«Таких не было»: в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов»
15:01
Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки
14:45
Родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного
14:33
Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь
14:31
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год