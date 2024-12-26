Снова вместе: актер Гела Месхи раскрыл правду о своей возлюбленной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 94 0

Актер Гела Месхи показал свою возлюбленную

Снова вместе: актер Гела Месхи раскрыл правду о своей возлюбленной

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Знаменитость опубликовал милый снимок.

Актер Гела Месхи показал общественности возлюбленную. На то, что знаменитость выставил фото на своей странице в социальной сети, обратило внимание издание 7Дней.ru.

Артист словами не подписал пост. Лишь смайлик сердца сопроводил снимок, на котором он целует в висок актрису Наталью Земцову.

Фото: Instagram*/gela_mesxi_13

Для поклонников знаменитостей такое признание стало сюрпризом. В 2022 году пара уже выходила вместе в свет. Каких-либо комментариев ни от Гелы, ни от Натальи тогда не последовало. А вскоре Месхи был замечен в компании другой дамы. С тех пор слухи об их романе утихли. Похоже, актеры воссоединились и решили таким образом объявить об этом миру.

До отношений с Натальей Гела был женат на актрисе Екатерине Климовой. Расстались бывшие супруги мирно и даже сумели сохранить теплые отношения ради общей дочери Беллы. Экс-супругом Земцовой является солист группы «Uma2rman» — Сергей Кристовский. Музыкант ради артистки ушел от жены и четырех детей. Однако после шести лет брака знаменитости развелись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Месхи наказал извращенца, пристававшего к Климовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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