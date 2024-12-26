Российский бортпроводник Рамин Агаев погиб при авиакатастрофе в Актау. Об этом в соцсети написали на странице университета, где парень учился на журналиста. Ранее его отец сообщал, что потерял связь с сыном.

Известно, что молодой человек родом из Кирова, но работает в Москве. Накануне Рамин вылетел туда из Баку.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в аэропорт Жуковский прибыл спецборт МЧС с выжившими при авиакатастрофе в Актау.