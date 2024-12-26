В аэропорт Жуковский прибыл спецборт МЧС с выжившими при авиакатастрофе в Актау

Выживших при крушении самолета вблизи казахстанского города Актау пассажиров доставили в Международный аэропорт Жуковский в Подмосковье. Их доставил спецборт МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Жуковский. На борту девять пострадавших россиян, включая ребенка», — говорится в сообщении.

Согласно эксклюзивным кадрам, возле аэропорта россиян уже ждут кареты скорой медицинской помощи.

Список доставленных граждан:

Кристина Е. Заур М. Мадина А. Джамилия Б. Медина Ж. Арби А. Уваисмр Э. Субкхонк Р. 11-летняя девочка.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились около 70 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.

В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что весь Азербайджан разделил скорбь семей погибших при крушении самолета в Актау. Соответствующую указ подписал президент страны Ильхам Алиев.