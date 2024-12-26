В аэропорт Жуковский прибыл спецборт МЧС с выжившими при авиакатастрофе в Актау
Прибывших из Казахстана ожидают кареты скорой медпомощи.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Выживших при крушении самолета вблизи казахстанского города Актау пассажиров доставили в Международный аэропорт Жуковский в Подмосковье. Их доставил спецборт МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Жуковский. На борту девять пострадавших россиян, включая ребенка», — говорится в сообщении.
Согласно эксклюзивным кадрам, возле аэропорта россиян уже ждут кареты скорой медицинской помощи.
Список доставленных граждан:
- Кристина Е.
- Заур М.
- Мадина А.
- Джамилия Б.
- Медина Ж.
- Арби А.
- Уваисмр Э.
- Субкхонк Р.
- 11-летняя девочка.
Крушение самолета в Казахстане
Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.
По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились около 70 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.
В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.
Ранее 5-tv.ru писал, что весь Азербайджан разделил скорбь семей погибших при крушении самолета в Актау. Соответствующую указ подписал президент страны Ильхам Алиев.
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