В аэропорт Жуковский прибыл спецборт МЧС с выжившими при авиакатастрофе в Актау

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 22 0

Прибывших из Казахстана ожидают кареты скорой медпомощи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выживших при крушении самолета вблизи казахстанского города Актау пассажиров доставили в Международный аэропорт Жуковский в Подмосковье. Их доставил спецборт МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Жуковский. На борту девять пострадавших россиян, включая ребенка», — говорится в сообщении.

Согласно эксклюзивным кадрам, возле аэропорта россиян уже ждут кареты скорой медицинской помощи.

Список доставленных граждан:

  1. Кристина Е.
  2. Заур М.
  3. Мадина А.
  4. Джамилия Б.
  5. Медина Ж.
  6. Арби А.
  7. Уваисмр Э.
  8. Субкхонк Р.
  9. 11-летняя девочка.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились около 70 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.

В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что весь Азербайджан разделил скорбь семей погибших при крушении самолета в Актау. Соответствующую указ подписал президент страны Ильхам Алиев.

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