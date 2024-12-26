Армия РФ освободила населенный пункт Гигант в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации.

Армия РФ освободила населенный пункт Гигант в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Вместе с тем бойцы нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районах Северска, Курахова, Часов Яра и Дружковки ДНР. В результате нацистский режим потерял до 230 боевиков, один автомобиль, а также две гаубицы — Д-30 и М119.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР.

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