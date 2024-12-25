Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что данный населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр» в результате решительных наступательных действий.

В ведомстве также отметили, что российская армия отразила десять контратак вражеских войск на данном участке фронта.

Кроме того, было нанесено поражение живой силе противника, а также технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в нескольких районах ДНР.

В результате противник потерял более 550-ти военных и несколько единиц боевой техники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два оператора БПЛА подбили танк ВСУ на ореховском направлении.

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