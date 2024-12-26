Александр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС успел наколоть дров

Белорусский президент Александр Лукашенко наколол дров перед заседанием Высшего евразийского экономического совета в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

На кадре, предоставленном Telegram-каналом, можно увидеть белорусского лидера в белой шапке, который колет дрова прямо во дворе дома, а позади него развевается белорусский флаг.

«А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — говорится в публикации под фотографиями.

Александр Лукашенко прибыл 25 декабря в Ледовый дворец курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ, а потом и в заседании Высшего евразийского экономического совета. Председательствовать на саммите будет Армения. Включения премьер-министра Никола Пашиняна ждут по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подвел итоги российского председательства в СНГ. Доля нацвалют в коммерческих сделках между странами превышает 85%.