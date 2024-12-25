Отличные показатели: Путин подвел итоги российского председательства в СНГ

Доля нацвалют в коммерческих сделках между странами превышает 85%.

Коллег по содружеству президент РФ Владимир Путин принимает в Ленинградской области. Такие неформальные предновогодние встречи уже стали традицией.

Россия в этом году председательствует в СНГ, поэтому наш президент подвел итоги работы. И они впечатляют. Значительно увеличился товарооборот, большая часть сделок заключается в национальных валютах, а рост совокупного ВВП превышает общемировые показатели. Корреспондент «Известий» Николай Иванов узнал подробность.

Флагов девять, но по факту в саммите участвуют лидеры семи стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев срочно вылетел в Баку после сообщения о крушении самолета. А премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на ковид, и на встречу он тоже не прилетел.

Президент России приветствует коллег в Ледовом дворце курорта «Игора». Обменивается парой фраз, но дольше всего — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Хотя с ним Владимир Путин встречался чаще, чем с другими в этом году.

Саммит — неформальный, общение — свободное, поэтому на столе перед каждым только блокноты, ручки и карандаши.

Встреча, чтобы сверить часы — без протокола и подписания итоговых документов. Но итоги Владимир Путин все же подводит. Что важно — ВВП стран Содружества растет быстрее, чем в среднем по миру. Как и грузоперевозки, товарооборот. От доллара тоже постепенно уходим — вместе.

«Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные системы, платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения. И тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств», — поделился Путин.

Президент России напомнил: нас объединяет не только история или экономика, но и родственные, семейные узы, общие ценности и понимание — мир становится другим.

«Важно, что участники содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. И, конечно, в странах содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов, народов всего Советского Союза, которые сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне», — отметил Путин.

Это общая победа — ее наши народы ковали вместе. Поэтому и 80-летнюю годовщину Владимир Путин предлагает праздновать сообща.

«В следующем году будет праздноваться знаковый юбилей — 80 годовщина победы. И в СНГ этот год провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Подчеркну, отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение миру от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году победы как общей ценности для всего человечества. Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной Площади», — сказал Путин.

Общение лидеров продолжилось уже без камер. А на парковке у Ледового дворца была концентрация автомобилей Aurus. Такое увидишь нечасто. Пресс-секретарь президента Дмирий Песков объяснил, почему именно «Игору» выбрали для саммита.

«Стараются просто разные наши места, интересные места показывать. И в самом городе, и за городом. Курорт, действительно, достаточно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось просто показать своим гостям», — отметил Дмитрий Песков.

Завтра лидеры СНГ встретятся на саммите Евразийского экономического союза. Председательствует Армения. Включения Пашиняна ждут по видеосвязи.