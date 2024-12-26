Модель с первой недели чувствовала, кто у нее родится.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна узнала пол будущего ребенка. Об этом она сообщила в личном блоге в соцсетях.

Модель отметила, что с первой недели чувствовала пол ребенка. Интуиция девушку не подвела. Никто из близких даже не удивился результату гендерной вечеринки, ведь, как призналась Анна, она убедила всех в своей правоте.

К слову, сейчас Анна живет со своим мужем Тимуром Исмаиловым в Дубае. По ее словам, это связано с работой супруга. Именно там пара и провела скромную гендерную вечеринку. Они заказали торт в их любимой пекарне. Кто родится — поняли по цвету крема, когда разрезали десерт.

«Ваши ставки: мальчик или девочка? Мы уже знаем пол, у нас была очень милая гендерная вечеринка для двоих», — подчеркнула Анна.

Часть ее подписчиков предполагает, что будет мальчик, так как модель выложила фото на фоне голубой беседке и в такого же цвета майке. А те, кто уверен, что родится девочка, даже имя уже выбрали. Предлагают назвать Настей, в честь мамы модели. В одном поклонники сошлись почти все — Анна раскроет пол ребенка после родов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Заворотнюк объяснила отказ мужа влиться в публичную жизнь.

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