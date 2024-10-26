«Это его выбор»: дочь Заворотнюк объяснила отказ мужа влиться в публичную жизнь

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Муж Анны Заворотнюк специально избегает публичности и популярности

«Это его выбор»: дочь Заворотнюк объяснила отказ мужа влиться в публичную жизнь

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

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Блогер познакомилась с ним почти десять лет назад.

Муж дочери актрисы Анастасии Заворотнюк принял твердое решение не становиться популярным и публичным. Именно поэтому предпринимателя Тимура Исмаилова поклонники не видят рядом с его женой Анной. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на личный блог звезды.

«Он не хочет публичности, не стремится стать популярным и это его выбор, который я уважаю!» — подчеркнула Анна Заворотнюк.

Блогер пояснила, что их любовь не измеряется количеством совместных фотографий в соцсетях. 

Анна Заворотнюк познакомилась с предпринимателем Тимуром Исмаиловым еще в 2015 году. Встреча произошла во время ее обучения в Нью-Йорке, только в 2022-м она тайно вышла за него замуж. Супруг работает в сфере общественного питания и торговли, но при этом помогал и своей теще Анастасии Заворотнюк во время ее тяжелой болезни.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Заворотнюк поделилась видео с младшей дочерью покойной актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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