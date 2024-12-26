Патрушев: в 2025 году объемы льготного кредитования аграриев сохранятся

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Вице-премьер отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Патрушев: в 2025 году объемы льготного кредитования аграриев сохранятся

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса страны. Главы российских регионов подвели предварительные итоги уборочной кампании уходящего года, а также поговорили про подготовку к весенне-полевым работам наступающего года.

Патрушев обратил внимание, что россйский агропром в полной мере обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку Правительство в 2024 году выделило более 650 миллиардов рублей.

«Главный вопрос — это подготовка к следующему сезону — в первую очередь к посевной 2025 года. Минсельхозом предварительно сформирована структура посевных площадей. В том числе под новый урожай уже засеяно порядка 20 миллионов гектаров озимых культур», — сказал вице-премьер.

Патрушев добавил, что при реализации полевых работ весной главной целью будет — отдать предпочтение семенам отечественной селекции. По его словам, основным инструментом для аграриев остается льготное кредитование, которое продолжает действовать для них даже при текущей ключевой ставки в 21%.

«В 2024 году на него (льготное кредитование) направлено более 330 миллиардов рублей. В 2025 году планируется сохранить объемы кредитования», — отметил вице-премьер.

Дмитрий Патрушев также сообщил, что в механизме появятся изменения — к направлениям для инвесткредитования добавится свиноводство, увеличится приоритет для молочного направления животноводства — ставка для него понизится.

В совещании принимали участие главы Амурской, Омской, Воронежской, Ростовской и Саратовской областей. Они рассказали, как обстояла ситуация со сбором урожая в их регионах. В заключение Патрушев дал ряд поручений Минсельхозу и Росгидромету.

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