Роскомнадзор ответил: будут ли россиян штрафовать за использование VPN

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 39 0

Роскомнадзор: россиян не будут штрафовать за использование VPN

Роскомнадзор ответил: будут ли россиян штрафовать за использование VPN

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В России уже заблокировали почти 200 таких сервисов.

Граждан России не будут штрафовать за использование VPN — сервисов, позволяющих установить безопасное подключение к интернету и предоставляющих доступ к запрещенным в РФ сайтам и соцсетям. Об этом рассказали в Роскомнадзоре в беседе с 5-tv.ru.

«Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что предположения IT-специалистов на фоне возможного выхода приказа, обязывающего операторов передавать о сетевых адресах являются ошибочными.

До этого в СМИ стали распространятся сообщения со ссылкой на IT-специалистов и юристов о том, что могут усилить меры по ограничению использования VPN. Предположения связаны с появлением проекта приказа, обязывающего операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, которые пользуются заблокированными сайтами.

Как сообщали в феврале текущего года, на территории РФ VPN-сервисы, которые позволяют обходить установленные правительством блокировки, запрещены. Позже на законодательном уровне запретили и популяризацию подобных платформ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заблокировали 197 VPN-сервисов. Под ограничения попадают только те приложения, которые нарушают законодательство страны.

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