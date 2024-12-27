«Не уличные гонки»: Авербух объяснил 409 штрафов за нарушение ПДД

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Авербух объяснил 409 штрафов за нарушение ПДД

Авербух объяснил, как получил 409 штрафов за нарушение ПДД

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За 2024 год фигурист около 300 раз превышал скорость.

Заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух заявил, что его штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) никак не связаны с безрассудным вождением. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фигурист получил более 400 штрафов за нарушение ПДД. За последний год его наказывали 294 раза за превышение скорости, 50 раз за несоблюдение требований знаков разметки и 26 раз за неуплату парковки.

Авербух подчеркнул, что данные штрафы не связаны с опасным вождением.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому на меня приходят штрафы и с других авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей 80% городов на машине проезжаю. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Но это точно не уличные гонки», — объяснил фигурист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Раньше разогнаться на 20-40 км/ч выше нормы стоило 500 рублей. С первого января сумма штрафа вырастет до 750 рублей, а превышение скорости более чем на 80 км/ч обойдется в семь с половиной тысяч вместо привычных пяти.

Вторичная езда без полиса ОСАГО будет пресекаться. В среднем, сумма штрафов увеличилась в полтора раза. Закон вступит в силу в новом году.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января
3:38
«Быть сильными»: Путин ответил на вопросы об «Орешнике», СВО и диалоге с Западом
3:19
В Газе сообщили о гибели 50 человек при ударе Израиля
3:05
«Не уличные гонки»: Авербух объяснил 409 штрафов за нарушение ПДД
2:48
Женщина отказалась прерывать беременность по совету врачей и родила тройню
2:30
«Это забота и любовь»: Айза ввела суровые правила для своих сыновей

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
«Еще бы полсантиметра»: Лада Дэнс рассказала о последствиях страшного ДТП
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год