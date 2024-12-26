Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Владимир Путин: штрафы за нарушения ПДД увеличатся в 1,5 раза

путин увеличит штрафы с 1 января

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новая система начнет действовать в стране первого января.

Увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Чаще всего водители превышают скорость. Раньше разогнаться на 20-40 км/ч выше нормы стоило 500 рублей. С первого января сумма штрафа вырастет до 750 рублей, а превышение скорости более чем на 80 км/ч обойдется в семь с половиной тысяч вместо привычных пяти. Вторичная езда без полиса ОСАГО будет пресекаться.

Новая сумма штрафа за проезд на красный свет — полторы тысячи рублей. За движение по обочине — две с половиной. Игнорирование требований разметки и дорожных знаков влечет за собой взыскание в 750 рублей. От полутора до двух с половиной тысяч рублей варьируется штраф за разворот в неположенном месте.

Если не будете пристегивать ремень безопасности, обеднеете еще на полторы тысячи. Вождение в состоянии алкогольного опьянения — 45 тысяч рублей. Более того, скидка, с помощью которой можно оплатить штраф, снизится с 50% до 25%. Оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней вместо 20.

В среднем, сумма штрафов увеличилась в полтора раза. Закон вступит в силу в новом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, будут ли россиян штрафовать за использование VPN.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.61
-0.26 103.94
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Собянин: научные проекты медорганизаций Москвы получат грантовую поддержку
18:28
Девять россиян доставили в медучреждения Москвы после крушения борта в Актау
18:18
Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД
18:01
Суд продолжит рассмотрение дела блогера Блиновской в январе 2025 года
17:45
В Сирии начались массовые протесты против правящей группировки
17:28
В России ужесточили требования к рекламе потребительских кредитов

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
«Нравится быть подкаблучником»: актер Михаил Боярский о своих слабых сторонах
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год