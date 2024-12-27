Водителям объяснили, как избавиться от скрипа «дворников»

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Чаще всего скрежет стеклоочистителя возникает из-за инородных предметов и износа

О чем говорит скрип стеклоочистителей

Фото: www.globallookpress.com/Creative Touch Imaging Ltd

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это может быть первым признаком будущего ДТП.

Если стеклоочистители с трудом двигаются по лобовому стеклу, это повод для беспокойства. Они могут снизить видимость, что может привести к аварии. О том, как правильно чистить дворники, рассказывает Правда.ру.

Для начала необходимо проверить их крепления и состояние. Возможно, неприятный звук вызван инородным предметом, ненароком застрявшим в устройстве. Тогда его просто следует удалить.

Если это не сработало, то другой причиной может быть само стекло. Грязь и налет могут мешать нормальной работе щеток, поэтому необходимо следить за его чистотой. Для очистки можно использовать смесь из соды и уксуса.

Третьей причиной может быть базовый износ стеклоочистителей. Поэтому их необходимо будет починить или заменить для надежного использования в дальнейшем. Рекомендуется менять стеклоочистители каждые 6- 12 месяцев, в зависимости от их модели. Щетки рекомендуют менять раз в сезон, или весной и осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
«Это забота и любовь»: Айза ввела суровые правила для своих сыновей
2:11
Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги за отмены рейсов из Баку
1:55
«Сегодня версий не выдвигаем»: последние данные о крушении Embraer под Актау
1:50
Водителям объяснили, как избавиться от скрипа «дворников»
1:33
«Еще бы полсантиметра»: Лада Дэнс рассказала о последствиях страшного ДТП
1:17
Ученые предупредили о проблемах с почками у переболевших COVID-19

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
Опасно для жизни: какие овощи при нагревании выделяют вредные трансжиры
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год